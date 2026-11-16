انتهت المباراة بين منتخب بلجيكا و منتخب إيطاليا بفوز بلجيكا بنتيجة 4-1، حيث سجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هدف التقدّم لإيطاليا في الدقيقة 11، لكن ماكسيم دي كويبر سجل هدف التعادل لبلجيكا في الدقيقة 16، وتلاه هدف ناثان نغوي في الدقيقة 22، ثم جيريمي دوكو في الدقيقة 26، وأخيراً دييغو موريرا في الدقيقة 81، فيما هدر فرانشيسكو بيو إسبوزيتو ضربة جزاء لإيطاليا في الدقيقة 90+1، وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما ارتقى منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

ملخص المباراة

لعبت المباراة في ملعب كينغ بودوان في بروكسل، وانطلاقت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، وشارك فيها منتخب بلجيكا و منتخب إيطاليا، حيث سجل لبلجيكا أربعة أهداف، فيما سجل لإيطاليا هدف واحد، وتم هدر ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.

الترتيب النهائي

بعد انتهاء المباراة، تراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما ارتقى منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويتسائل الكثير عن ما سيحدث في الجولات القادمة من دوري الأمم الأوروبية.

ماذا يأتي بعد ذلك

يتوقع الكثير أن تكون الجولات القادمة من دوري الأمم الأوروبية مشهودة ومثيرة، حيث سيواجه منتخب بلجيكا و منتخب إيطاليا منافسين جدد، وسيحاولون الحصول على النقاط الكافية للفوز بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وستكون المباريات القادمة حاسمة في تحديد الفائز بالدوري.