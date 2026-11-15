تشكلت مباراة النرويج وويلز في دوري الأمم الأوروبية، حيث استضافت النرويج ويلز على أرضية ملعب "أوليفال" في العاصمة النرويجية أوسلو، في مباراة جرت في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر و08:00 مساءً بتوقيت السعودية، وانتهت بفوز النرويج بثلاثية، بعد أن سجل أنطونيو نوسا والبديل أندرياس شيلدروب وإيرلينغ هالاند أهداف الفوز، في حين أحرز ديفيد بروكس هدف ويلز الوحيد.

ملعب المباراة وترتيب الفرق

ملعب أوليفال في أوسلو يسع لـ 27,182 متفرجًا، وكان النرويج وويلز متساويان برصيد 3 نقاط لكل منهما من 4 مباريات، حيث تحتل ويلز المركز الثالث بأفضلية المواجهات المباشرة، في حين تتذيل النرويج المجموعة في المركز الرابع، ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة، والدنمارك برصيد 6 نقاط ثم ويلز والنرويج ولكل منهما 3 نقاط.

نتائج المباراة وتأثيرها على الترتيب

بعد فوز النرويج بثلاثية، رفع رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، وانتظرت مواجهة حاسمة أمام الدانمارك، الثلاثاء، في حين سجل إيرلينغ هالاند 121 هدفا في 142 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، و62 هدفا في 61 مباراة بدوري أبطال أوروبا، و66 هدفا في 60 مباراة بقميص منتخب النرويج.

المرحلة القادمة

تعتبر مباراة النرويج ضد ويلز نقطة تحول في ترتيب المجموعة، حيث يتصدر البرتغال المجموعة برصيد 12 نقطة، وتأتي الدنمارك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين تحتل النرويج المركز الثاني مؤقتا برصيد 6 نقاط، وويلز في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتطلع الجماهير إلى المباريات القادمة لمعرفة من سيتأهل إلى المراحل القادمة من دوري الأمم الأوروبية.