فاز منتخب فرنسا على منتخب تركيا بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت على ملعب ماتموت أتلانتيك في مدينة بوردو الفرنسية، في موعد أقيم في الأحد 15 نوفمبر 2026، الساعة 20:45 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، و22:45 بتوقيت قطر والسعودية. انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0، قبل أن يسجل توبتشو خطأ في مرماه هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 49، ثم سجل إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني لفرنسا في مرمى تركيا في الدقيقة 80، بينما سجل عبد الكريم بردكجي هدف تقليص الفارق لتركيا في مرمى فرنسا في الدقيقة 90.

نتائج المباراة

بفوزها على تركيا، تصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، في حين بقي المنتخب التركي في المركز الرابع الأخير في المجموعة الأولى من دون أي نقطة. وتشير النتائج إلى أن المنتخب الفرنسي قد قدم أداءً قوياً في دوري الأمم الأوروبية، بينما واجه المنتخب التركي صعوبات في المنافسة.

التشكيلة والمدرب

تشكيلة فرنسا المحتملة في المباراة تضمنت مايك مينيان، مالو غوستو، جيريمي جاكيه، إبراهيما كوناتي، تروفيرت، إدواردو كامافينغا، أدريان رابيو، مايكل أوليسي، ريان شرقي، ديزيريه دويه، كيليان مبابي، بينما تشكيلة تركيا المحتملة تضمنت أوغورجان تشاكير، ميرت مولدور، عبد الكريم برداكجي، ميريح ديميرال، فردي كاديوغلو، إسماعيل يوكسك، أوركون كوكجو، يونس أكغون، أردا غولر، باريش ألبير يلماز، إنيس أونال. وأكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن العلاقة بينه وبين كيليان مبابي تسير بصورة مثالية، ونفى وجود أي توتر في علاقته مع اللاعب.

ماذا يأتي بعد ذلك

من المتوقع أن تتواصل المنافسة في دوري الأمم الأوروبية، مع مواصلة الفرق المنافسة على المراكز الأولى في المجموعات. وسيتعين على المنتخب التركي العمل على تحسين أدائه لتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة، بينما سيستمر المنتخب الفرنسي في السعي لتحقيق نتائج إيجابية والاحتفاظ بمركزته الرائدة في المجموعة.