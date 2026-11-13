يلتقي منتخب المغرب مع منتخب النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، حيث يتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمباراة ستقام على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب.

معلومات المباراة

المباراة هي الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ويلتقي المنتخب المغربي مع منتخب النيجر بعد أن حقق انتصارين متتاليين في أول جولتين من التصفيات، فيما فاز منتخب النيجر على ليسوتو بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، وخسر أمام الجابون بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

أهداف المنتخبين

يبحث المنتخب المغربي عن انتصار جديد يعزز موقعهم في صدارة المجموعة، فيما يتطلع المدرب إلى استثمار المواجهة لتأكيد جاهزية المنتخب، ويعد هذا اللقاء أول ظهور للمنتخب المغربي على ملعب محمد الخامس بعد غياب استمر نحو 4 سنوات.

بث المباراة

سيكون هناك بث مباشر للمباراة على موقع annahar.com و الجزيرة نت، وساعة المباراة هي التاسعة مساء بتوقيت المغرب، والحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

يتابع عشاق كرة القدم هذه المباراة بانتظار نتائجها، حيث يعد هذا اللقاء من الأهمية بمكان لتحديد مصير المنتخبين في البطولة.