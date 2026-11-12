يبحث عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة، وقد تقرر أن يلتقي الفراعنة بنظيرهم من مالاوي يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. تنطلق صافرة البداية عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

خطوات متابعة البث المباشر للمباراة

للمشتركين في القنوات المشفرة: يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على قناة beIN SPORTS HD 1، حيث تمتلك الشبكة القطرية الحقوق الحصرية للبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للمتابعين عبر الإنترنت: الدخول إلى تطبيق أو منصة TOD الخاصة بالمشتركين لمشاهدة المباراة بجودة عالية ومن أي مكان. للجمهور داخل مصر مجاناً: البحث عن التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس (OnTime Sports) التي توفر بثاً أرضياً مجانياً للجماهير المحلية. قبل انطلاق المباراة: يفضل تشغيل القناة قبل الموعد المحدد للاستمتاع بالاستوديو التحليلي الذي يسبق الصافرة النهائية على شاشة beIN SPORTS HD 1.

توقيت المباراة حسب المناطق الزمنية

المنطقة / الدولة التوقيت المحلي لانطلاق المباراة مصر ولبنان (القاهرة وبيروت) 9:00 مساءً السعودية وقطر (مكة المكرمة والدوحة) 10:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) 11:00 مساءً دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) 8:00 مساءً

خلفية المواجهة والوضع الحالي للمنتخب

تقام هذه المباراة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي، وهو المعقل التاريخي للفراعنة. يدخل المنتخب المصري اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد علي ماهر، الذي يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقع الفريق في التصفيات. يتربع المنتخب المصري حالياً على قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساوياً في الرصيد مع منتخب أنغولا، مما يجعل كل نقطة ثمينة في هذا الصراع على التأهل.

من الجانب الآخر، يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ويسعى لإحداث مفاجأة أمام أصحاب الأرض. وفي إطار التحضيرات النفسية والفنية، نشر حساب المنتخب الوطني الرسمي (@EgyptNT) تغريدات تشجيعية بتاريخ 11 نوفمبر 2026 لحشد الدعم الجماهيري قبل مواجهة مالاوي.

اعتمد المدرب علي ماهر نهجاً تواصلياً واضحاً مع اللاعبين، حيث أكد أنه يحاول التواصل المستمر معهم لتوصيل الأفكار بسهولة وتجنب التعقيدات التكتيكية. كما صرح ماهر بثقة كبيرة قائلاً: "لدينا أفضل لاعبين في إفريقيا والعالم"، مشيراً إلى القدرات الفردية العالية للعناصر المتاحة لديه والتي قد تكون حاسمة في مثل هذه المباريات المغلقة.

إن الاهتمام الإعلامي والجماهيري بهذه المباراة يعكس أهمية المرحلة الحالية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، خاصة وأن المنافسة على القمة لا تزال مفتوحة بين مصر وأنغولا. لذلك، يحرص الجمهور على معرفة كافة تفاصيل النقل والبث لضمان عدم تفويت أي لحظة من أحداث اللقاء الحاسم.

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