مباراة ألمانيا وهولندا ستقام في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، على الملعب الأولمبي في برلين، موعد المباراة هو الاثنين 16 نوفمبر 2026، وساعة بداية المباراة هي 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة للمباراة هي شبكة قنوات beIN Sports، والمباراة ستُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

تفاصيل المباراة

منتخب ألمانيا دخل المباراة بعد خمس مباريات، وسجل انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، بينما منتخب هولندا دخل المباراة بسجل خالٍ من الهزائم، وسجل ثلاثة انتصارات وتعادلين، ويورغن كلوب هو مدرب منتخب ألمانيا، وتشافي هيرنانديز هو مدرب منتخب هولندا.

اللاعبون

بريان بروبي هو مهاجم في منتخب هولندا، وجمال موسيالا هو نجم بايرن ميونيخ، وجاستن كلويفرت ودونييل مالين غابوا عن منتخب هولندا بسبب الإصابة، برايان غرودا غاب عن منتخب ألمانيا بسبب الإصابة، ميروسلاف كلوزه هو الهداف التاريخي لألمانيا.

ما يأتي بعد المباراة

يورغن كلوب استدعى وجوهاً شابة إلى منتخب ألمانيا، لينارت كارل وسعيد الملا وفين يلتش هم من الوجوه الشابة التي استدعاها كلوب، ونورنبرغ هو نادي يملك أصغر معدل أعمار في الدوري الألماني.