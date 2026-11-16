ال دولار الأميركي يتراجع إلى 3.76 ريال سعودي، بانخفاض 0.02 ريال سعودي عن الأمس. هذا الانخفاض يأثر على مشتري العملات الأجنبية في السعودية، حيث يضطر إلى دفع المزيد من الريالات للحصول على نفس الكمية من الدولارات. كما يؤثر على المودعين الذين يحولون أموالهم إلى دولارات، حيث سيحصلون على كمية أقل من الدولارات مقارنة بالأمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.76 ريال اليورو 4.14 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 4.96 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.07 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

يتأثر سعر صرف الدولار بالعديد من العوامل، منها الطلب على العملة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي. كما أن هناك تأثيراً للعملات الأخرى على سعر صرف الدولار، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أو انخفاض سعر صرف عملة معينة إلى تغيير في سعر صرف الدولار.

أسعار العملات الأخرى

فيما يتعلق بالعملات الأخرى، فقد انخفض اليورو إلى 4.14 ريال سعودي، بانخفاض 0.02 ريال سعودي عن الأمس. كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 4.96 ريال سعودي، بانخفاض 0.03 ريال سعودي. في حين انخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.02 ريال سعودي، بانخفاض 0.00 ريال سعودي. وأخيراً، انخفض الدينار الكويتي إلى 12.07 ريال سعودي، بانخفاض 0.04 ريال سعودي.

هذا التغير في أسعار العملات يؤثر على التجار والمستثمرين الذين يتعاملون مع العملات الأجنبية، حيث يجب عليهم التكيف مع التغيرات في الأسعار لتحقيق أهدافهم المالية. كما يؤثر على المسافرين الذين يحتاجون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية، حيث يجب عليهم مراعاة التغيرات في الأسعار لتحقيق أقصى استفادة من أموالهم.