أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفضت، حيث سجلت الذهب 24 قيراط غرام واحد 536 SAR، بانخفاض 6.04 SAR (1.11%) منذ الأمس.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 536 ريال ذهب عيار 22 492 ريال ذهب عيار 21 469 ريال ذهب عيار 18 402 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,861.80 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

الأسعار الحالية تشير إلى انخفاض في جميع أنواع الذهب، حيث سجلت الذهب 22 قيراط غرام واحد 492 SAR، بانخفاض 5.53 SAR (1.11%)، والذهب 21 قيراط غرام واحد 469 SAR، بانخفاض 5.28 SAR (1.11%)، والذهب 18 قيراط غرام واحد 402 SAR، بانخفاض 4.53 SAR (1.11%) منذ الأمس.

الأسعار العالمية

أثرت أسعار الذهب العالمية على الأسعار المحلية، حيث سجلت أونصة الذهب العالمية 3,861.80 USD، بانخفاض 25.80 USD (0.66%) منذ الأمس، ويتأثر السعر المحلي بالسعر العالمي والدولار.

هذا الانخفاض في الأسعار قد يكون فرصة للمستثمرين لشراء الذهب، حيث يعتبر الذهب استثمارا آمنا في الأوقات الاقتصادية غير المستقرة، ويمكن أن يكون شراء الذهب في هذه الفترة خيارا جيدا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل.

من ناحية أخرى، قد يؤثر الانخفاض في الأسعار على المدخرين الذين يمتلكون الذهب، حيث قد يؤدي الانخفاض في الأسعار إلى خسارة في قيمة استثماراتهم، لذلك من المهم بالنسبة لهم مراقبة الأسعار وتtiming بيع الذهب في الوقت المناسب.