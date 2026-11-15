وقف إقلاع جميع الطائرات في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث تم إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد بسبب خلل في شبكة الاتصالات القديمة المستخدمة في إدارة الحركة الجوية. هذا القرار أدى إلى توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة، مما تسبب في تأخيرات و إلغاء رحلات، وتحويل مئات الرحلات إلى مطارات أخرى، كما بقي مسافرين عالقين داخل المطارات وعلى متن بعض الطائرات.

الأزمة والآثار

بدأت الأزمة نحو الساعة 3:36 مساءً بالتوقيت الشرقي الأمريكي، وتم رفع القرار عند الساعة 8:15 مساءً. لم يشمل القرار منع الطائرات الموجودة بالفعل في الجو من الهبوط، وسُمح لبعض الرحلات الدولية بالإقلاع وفق ترتيبات خاصة. عدد الرحلات الملغاة تجاوز 6600 رحلة، وعدد الرحلات المتأخرة بلغ نحو 8600 رحلة.

التعامل مع الأزمة

توقع شركات الطيران أن تستغرق استعادة جداول التشغيل الطبيعية عدة أيام. هناك 21 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، و146 منشأة للرادار، و19 ألفاً و482 مطاراً. كما هناك 14 ألف مراقب جوي، و527 برجاً لمراقبة حركة الطائرات. تم تخصيص تمويل إضافي بقيمة 50 مليار دولار لتحديث أنظمة الطيران.

الوضع الحالي

يستوعب الجو الأمريكي يومياً 44 ألفاً و360 رحلة، وإجمالي الرحلات السنوية هو أكثر من 16 مليوناً و191 ألف رحلة. عدد الركاب الذين يسافرون يومياً من وإلى المطارات الأمريكية هو أكثر من 3 ملايين راكب. لا يزال الوضع متوتراً بعد الأزمة، ويتوقع أن يستغرق استعادة الاستقرار بعض الوقت.