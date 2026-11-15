وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "غير شرعية"، وزعم أن القانون الدولي يُستخدم أداة ضد قرارات السياسة الخارجية الأمريكية. وأشار روبيو إلى أن قرارات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية تُستهدف بادعاءات "مخالفة القانون الدولي". وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مزيفة وغير شرعية"، ودافع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

الخلفية

قال روبيو: "الأمريكيون لم يوافقوا قط على الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية". فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واستهدفت 13 من قضات المحكمة ومسؤولي الادعاء فيها. وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

الآثار

رأى روبيو أن حصول إدارة طهران على سلاح نووي سيشكل تهديداً خطيراً للمنطقة وللولايات المتحدة. قال روبيو: "تخيلوا أنهم يمتلكون سلاحاً نووياً. كانوا سيحتجزون المنطقة بأكملها، وحتى الولايات المتحدة، رهينة". تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية حليفة للولايات المتحدة.

التطورات المستقبلية

انتقد روبيو ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح». هاجم روبيو المحكمة الجنائية الدولية، وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن. قال روبيو: "إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف". يُنظر إلى روبيو على أنه أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس دونالد ترمب.