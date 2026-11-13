الناس يبحثون عن فنان بعد أن أعلن عن مشاركة الفنان التشكيلي أحمد مكاوي في فعاليات فنية مختلفة، حيث يمتلك طموحات كبيرة في مجال الفن التشكيلي ويستند على الاجتهاد والتجربة المستمرة لتطوير أدواته الفنية. كما يرسم الشخصيات التي يقدرها ويشعر بأنها أحدثت فارقًا، ويسعى دائمًا إلى تحسين مستواه الفني.

أحمد مكاوي وروميرو بريتو

الفنان أحمد مكاوي يرسم الشخصيات وفقًا للشخصية التي يريد تقديمها، وطموح لرسم الجداريات على المباني المرتفعة. كما حصل على درع الموهوبين من الإعلامية هبة عبد الفتاح. من ناحية أخرى، يتصدر الفنان العالمي روميرو بريتو ليالي الفن في دبي، حيث يعرض أعماله في فعالية ليالي الفن.

فعاليات فنية في دبي

الفعالية ليالي الفن في دبي تستقبل زوارها مجانًا، وتعقد في منطقة جيت فيلج بمركز دبي المالي العالمي. كما تستضيف أعمال فنان البوب البرازيلي الشهير روميرو بريتو، الذي يعتبر مؤسس حركة الفن السعيد العالمية. أعمال روميرو بريتو عرضت في عدد من المتاحف والمعارض العالمية.

أخبار الفنانين

في أخبار أخرى، يمثل الفنان أكرم ماغ أمام القضاء بسبب تصريحات مسيئة ضد إعلامي شهير، حيث قرر علاء الشابي اللجوء إلى القضاء رافضا محاولات الصلح والوساطة. أكرم ماغ اعتذر إلى علاء الشابي بعد البث المباشر، لكن الشكاية تتعلق بتهم من بينها الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.