تستعد هولندا واليونان لمواجهة حاسمة في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، حيث ستلعب المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا في الجمعة 13 نوفمبر 2026، وساعة المباراة هي 22:45 بتوقيت السعودية و 23:45 بتوقيت الإمارات، ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتطبيق TOD TV، وbeIN Connect، والمعلق على المباراة هو أحمد البلوشي.

تفاصيل المباراة

منح تشافي هيرنانديز شارة قيادة منتخب هولندا لفرينكي دي يونغ، الذي سيشغل منصب القائد في مباراتي منتخب هولندا المقبلتين، ودي يونغ سيلعب مباراته رقم 71 مع منتخب هولندا، ولعب تحت قيادة 4 مدربين مختلفين على المستوى الدولي، واختار تشافي هيرنانديز دي يونغ قائداً بسبب شخصيته.

ترتيب المجموعة

منتخب هولندا يتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ومنتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومنتخب صربيا في المركز الرابع دون أي نقطة، والمباراة بين هولندا واليونان حاسمة في سباق التأهل لدوري الأمم الأوروبية.

ما يأتي بعد المباراة

بعد انتهاء المباراة، سيتحدد مصير منتخب هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية، وستكون النتائج حاسمة في تحديد الأبطال، وستكون المباراة فرصة للاعبين لتأكيد مكانتهم في التشكيلة الأساسية، وستكون الفرصة الأخيرة لتحقيق التأهل لدوري الأمم الأوروبية.