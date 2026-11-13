ظهر فيروس نقص المناعة لأول مرة في غرب إفريقيا الوسطى، في أواخر القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين. ينتقل فيروس نقص المناعة إلى المصاب عن طريق اتصال مباشر بين غشاء مخاطي أو مجرى الدم وبين سائل جسدي يحتوي على هذا الفيروس. يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من خلال الاتصال الجنسي غير الآمن، أو من خلال عملية نقل الدم، أو من خلال إبر الحقن الملوثة بهذا الفيروس، أو من الأم إلى جنينها خلال مرحلة الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

طريقة انتقال الفيروس

الاتصال الجنسي غير الآمن عملية نقل الدم إبر الحقن الملوثة بهذا الفيروس من الأم إلى جنينها خلال مرحلة الحمل أو الولادة أو الرضاعة

أثر الفيروس على الصحة العالمية

عدد المصابين الأحياء بهذا المرض حول العالم بنحو 33.2 مليون شخص. أودى بحياة ما يُقدر بحوالي 2.1 مليون شخص. 330 ألف طفل توفوا بسبب مرض الإيدز.

ثلاثة أرباع الوفيات تحدث في ذلك الجزء من القارة الإفريقية الذي يقع جنوب الصحراء الكبرى. لا يوجد حتى الآن أي لقاح أو علاج لهذا المرض.

العلاج والوقاية

الوسائل العلاجية المضادة للفيروسات الارتدادية تعمل على تقليل معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة. العقاقير المضادة للفيروسات باهظة الثمن.

الوسيلة التقليدية للحصول على وسيلة علاج مضادة لهذا الفيروس الارتدادي غير متاحة في كل دول العالم. شخصاً مصاباً بالفيروس عند تشخيصه قد يتوقع أن يعيش 49 عامًا إضافياً.

المواليد مع مرض الإيدز قد يعيشون إلى حدود 13 سنة. عدد الأشخاص الحاملين للفيروس يتراوح بين 470 ألفاً إلى 730 ألف. نسبة الانتشار من مقدارها على نطاق العالم 1.6 بالمئة.