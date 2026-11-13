الأسعار العالمية تتأثر بالدولار الأمريكي، الذي يسجل 1 USD = 3.76 SAR — انخفاضاً بقيمة 0.00 SAR (0.04%) منذ الأمس. هذا التغيير في سعر صرف الدولار يمكن أن يؤثر على القرارات الشرائية للمستهلكين، حيث قد يفضل البعض الشراء بالدولار لتحقيق اقتصاد أفضل في المعاملات.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.76 ريال اليورو 4.15 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 4.97 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.09 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

سعر اليورو يتراجع، حيث يسجل 1 EUR = 4.15 SAR — انخفاضاً بقيمة 0.02 SAR (0.43%) منذ الأمس، في حين يسجل الجنيه البريطاني 1 GBP = 4.97 SAR — انخفاضاً بقيمة 0.02 SAR (0.35%) منذ الأمس.

التأثير على المستهلكين

تحركات الأسعار هذه يمكن أن تؤثر على القرارات الشرائية للمستهلكين، حيث قد يفضل البعض الشراء بالدولار لتحقيق اقتصاد أفضل في المعاملات، بينما قد يفضل آخرون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في انتظار تحسن الأسعار. كما يسجل الجنيه المصري 1 EGP = 0.07 SAR — ارتفاعاً بقيمة 0.00 SAR (0.18%) منذ الأمس، في حين يسجل الدرهم الإماراتي 1 AED = 1.02 SAR — انخفاضاً بقيمة 0.00 SAR (0.04%) منذ الأمس.

من الجانب الآخر، يسجل الدينار الكويتي 1 KWD = 12.09 SAR — ارتفاعاً بقيمة 0.01 SAR (0.07%) منذ الأمس، مما قد يشير إلى تغييرات في الطلب على العملات.

هذه التغيرات في الأسعار يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المحلي، حيث قد يؤدي تغير أسعار العملات إلى تغييرات في أسعار السلع والخدمات.