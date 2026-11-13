سعر الذهب للغرام الواحد من عيار 24 انخفض إلى 539 SAR، بتراجع قدره 14.40 SAR (2.60%) عن اليوم السابق، فيما سجلت أسعار الذهب انخفاضاً يوم الأربعاء.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 539 ريال ذهب عيار 22 494 ريال ذهب عيار 21 472 ريال ذهب عيار 18 404 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,881.75 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تتأثر أسعار الذهب محلياً بأسعار الذهب عالمياً والعملة المحلية، فتراجع سعر الذهب عالمياً للونصة الواحدة، بتراجع قدره 102 USD (2.57%) عن اليوم السابق، يؤثر على السعر المحلي.

أسعار الذهب في السوق المحلي

سعر الذهب للغرام الواحد من عيار 22 سجل 494 SAR، بتراجع قدره 13.20 SAR (2.60%) عن اليوم السابق، فيما سجل سعر الذهب للغرام الواحد من عيار 21 انخفاضاً إلى 472 SAR، بتراجع قدره 12.60 SAR (2.60%) عن اليوم السابق.

أما سعر الذهب للغرام الواحد من عيار 18 فقد سجل 404 SAR، بتراجع قدره 10.80 SAR (2.60%) عن اليوم السابق، وهذا الانخفاض في الأسعار يعد فرصة للمشترين والمستثمرين لشراء الذهب بأسعار منخفضة.

يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل، منها سعر الذهب العالمي والعملة المحلية، كما أن الطلب على الذهب يلعب دوراً هاماً في تحديد السعر، فكلما زاد الطلب على الذهب زاد السعر، والعكس صحيح.

وبهذا الانخفاض في الأسعار، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يبحثون عن فرصة لشراء الذهب بأسعار منخفضة، ويتوقع أن يستمر الذهب في التأثر بالعوامل العالمية والمحلية في الأسابيع المقبلة.