حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي على استقراره عند مستوى 3.75 ريال، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.00 ريال أو ما يعادل 0.01% مقارنة بتعاملات اليوم السابق. ويظل هذا الثبات هو السمة الأبرز في السوق المحلي نظراً لربط العملة السعودية بالدولار ضمن سياسة نقدية مستقرة.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.18 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 5.00 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.07 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تباين أداء العملات الرئيسية

شهدت سلة العملات الأخرى تحركات متفاوتة أثرت مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلكين والمستوردين. فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي إلى 4.18 ريال، بانخفاض بلغ 0.03 ريال ونسبة هبوط وصلت إلى 0.68%. وفي الاتجاه نفسه، سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته بين العملات الكبرى مقابل الريال، حيث انخفض بمقدار 0.04 ريال ليستقر عند 5.00 ريال، بنسبة تراجع بلغت 0.86%. هذه الانخفاضات تعني عملياً أن تكاليف السلع والخدمات القادمة من منطقة اليورو وبريطانيا قد شهدت خفضاً بسيطاً بالنسبة للتجار الذين يسددون فواتيرهم بالريال. أما على صعيد العملات الخليجية والعربية المجاورة، فقد استمر التوجه نحو الهامش السلبي الطفيف مع تفاوت في النسب. انخفض الدرهم الإماراتي بشكل شبه معدوم ليبلغ 1.02 ريال، متراجعاً بـ 0.00 ريال فقط وبنسبة 0.02%. كذلك الأمر بالنسبة للدينار الكويتي الذي يُعد الأعلى قيمة، إذ هبط هامشياً بمقدار 0.01 ريال ليسجل 12.07 ريال، بنسبة انخفاض ضئيلة جداً بلغت 0.06%. وعلى النقيض تماماً، كان الجنيه المصري الوحيد الذي أظهر اتجاهًا صعوديًا محدودًا، مرتفعاً بمقدار 0.00 ريال ونسبة نمو 0.97% ليصل إلى 0.07 ريال لكل جنيه مصري.

دلالات الحركة للمتعاملين

يعتمد المتداولون والمشترون على هذه القراءات اليومية لتحديد توقيت عمليات الاستيراد أو السفر. فالانخفاض الطفيف في عملات مثل اليورو والإسترليني يمنح فرصة أفضل لمن يحتاج لشراء بضائع أوروبية أو بريطانية، بينما يبقى ثبات الدولار مطمئناً لأصحاب المدخرات الدولارية أو العقود المبرمة به. ومن جهة أخرى، الارتفاع البسيط في الجنيه المصري قد يجعل تحويل الأموال أو شراء المنتجات المصرية أكثر تكلفة قليلاً لحظياً، رغم أن الفارق المالي المباشر يظل محدوداً بالنظر لسعر الصرف المنخفض للعملة نفسها. تبقى هذه التحركات الدقيقة جزءاً من ديناميكية العرض والطلب العالمي والمحلي، دون أي تدخلات مفاجئة تغير المسار الأساسي للأسعار المرتبطة بسلة الريال.