انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 553 ريالاً سعودياً، متراجعاً بمقدار 20.38 ريالاً عن تعاملات الأمس. وتراجعت الأسعار عبر جميع الأعيرة بنسبة موحدة بلغت 3.55%، مدفوعة بهبوط الأونصة العالمية التي فقدت 146 دولاراً لتستقر عند مستوى 3,987.60 دولاراً.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 553 ريال ذهب عيار 22 507 ريال ذهب عيار 21 484 ريال ذهب عيار 18 415 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,987.60 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تحركات السوق المحلية

يعتمد تحديد السعر المحلي للذهب على عاملين رئيسيين: قيمة الأونصة بالدولار الأمريكي وسعر الصرف الحالي. عندما تهبط الأونصة عالمياً بهذا الشكل الحاد، ينعكس ذلك مباشرة على تكلفة الجرام الواحد داخل المملكة. وقد سجل عيار 22 سعراً قدره 507 ريالات، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولاً في المجوهرات 484 ريالاً للجرام. أما العيارات الأخف مثل 18 فوصلت إلى 415 ريالاً. يلاحظ المتابعون أن نسبة التراجع كانت ثابتة تقريباً عند 3.55% لكل فئة، مع فرق طفيف جداً في الأونصة العالمية حيث هبطت بنسبة 3.54%. هذا التشابه يؤكد أن الحركة السعرية نابعة من المصدر العالمي وليس من تقلبات محلية مفاجئة أو تغييرات كبيرة في سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال هذه الجلسة المحددة.

ماذا يعني للمشتري والمدخر؟

بالنسبة لمن ينوي شراء مجوهرات أو سبائك، فإن هذا الانخفاض يمثل فرصة لامتلاك نفس الوزن بتكلفة أقل مقارنة بالأمس. لكن يجب الانتباه إلى أن الأسواق تتحرك بسرعة، والسعر الذي يُرى اليوم قد يختلف غداً تبعاً للأخبار الاقتصادية العالمية المؤثرة على الدولار والذهب. من جهة أخرى، يرى المدخرون الذين يحتفظون بذهب منذ فترة طويلة تراجعاً في القيمة الاسمية لممتلكاتهم الحالية إذا قرروا البيع الآن. ومع ذلك، يبقى الذهب ملاذاً تقليدياً للحماية من التضخم على المدى الطويل، ولا تزال عوامل العرض والطلب العالمي تلعب دورها الأساسي في تشكيل الاتجاه المستقبلي للأسعار دون القدرة على التنبؤ الدقيق بها بناءً على بيانات يوم واحد فقط.