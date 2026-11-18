رفضت محكمة في لندن دعوى قضائية جماعية ضد شركة سوني، حيث طالب مقدمو الدعوى شركة سوني بدفع ملياري جنيه إسترليني، وزعمت الدعوى أن سوني استغلت مركزها الاحتكاري في سوق ألعاب الفيديو، وقد باعت سوني ثمانية ملايين وحدة من أجهزة بلاي ستيشن 5 على مستوى العالم.

أسباب رفض الدعوى

رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة في لندن الدعوى بالكامل، وقضت المحكمة بأن مجموعة المدعين فشلت في إثبات أن سوني انتهكت قانون المنافسة، وقد أعلنت سوني إيقاف تطبيق "PlayStation Plus" المخصص لأجهزة الكمبيوتر اعتباراً من يوم 10 ديسمبر 2026.

التأثير على المشتركين

لن يؤثر إغلاق التطبيق على مزايا الاشتراكات على منصات الألعاب المنزلية، ونسبة استخدام التطبيق لم تتجاوز 0.4% من إجمالي المشتركين المؤهلين، وسيظل تطبيق "PS Remote Play" المجاني متاحاً للعمل بعد 10 ديسمبر، ويتيح بث الألعاب المثبتة على جهاز "PS5" أو "PS4" المنزلي إلى الكمبيوتر.

متطلبات الخدمة

يتطلب تشغيل هذه الخدمة امتلاك جهاز بلاي ستيشن متصل بالإنترنت في المنزل، وسرعة إنترنت لا تقل عن 5 ميجابت في الثانية، وقد بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2025 أن سوني باعت ثمانية ملايين وحدة من أجهزة بلاي ستيشن 5 على مستوى العالم.