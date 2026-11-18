فاز منتخب الأردن على أستراليا 2-0 في مباراة ودية أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تغيير المكان من عمّان إلى الدوحة بناء على طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، والذي وافق عليه الاتحاد الأردني. المباراة شهدت أداء قويا من المنتخب الأردني، الذي نجح في السيطرة على مجريات اللعب، رغم أن نسبة الاستحواذ على الكرة كانت لصالح أستراليا بنسبة 60% مقابل 40% للأردن.

تفاصيل المباراة

سجل موسى التعمري هدف التقدم للأردن في الدقيقة 34، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 32. في الدقيقة 85، حصل لاعب أستراليا أرزاني على بطاقة حمراء، قبل أن يسجل علي علوان الهدف الثاني للأردن في الدقيقة 90+3. المباراة أقيمت على ملعب سحيم بن حمد في نادي قطر، وشهدت 11 محاولة من الأردن مقابل 5 محاولات من أستراليا.

الآثار والاستقبال

يعتبر الفوز معنويا مهمًا للمنتخب الأردني، الذي قدم أداءً قويًا في المباراة. موسى التعمري كان أبرز نجوم المنتخب الأردني، في حين ترك علي علوان بصمته في الدقائق الأخيرة من المباراة. المباراة بثت على قنوات الكاس وParamount+، ويمكن للجماهير متابعة الأخبار والتحديثات حول المنتخب الأردني في المباريات القادمة.

ماذا يأتي بعد ذلك

بعد هذا الفوز، ينتظر الجماهير ماذا سيكون التطور القادم للمنتخب الأردني. سيتم الإعلان عن المباريات القادمة وموعدها في الوقت المناسب. في الوقت الحالي، يبقى الفوز على أستراليا 2-0 نقطة إيجابية للمنتخب الأردني، ويبقى التطلع للمباريات القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الفوز سيكون بداية لمرحلة نجاح جديدة.