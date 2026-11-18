تقام مباراة ودي بين المنتخب السعودي و الأوزبكستاني، وانتهت المباراة بفوز أوزبكستان بنتيجة 2-1، وقد أفتتح شيرزود إيسانوف التسجيل لأوزبكستان في الدقيقة 19، ثم عادل فراس البريكان النتيجة 1-1 للسعودية في الدقيقة 23، قبل أن يسجل شيرزود إيسانوف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة 35.

ملخص المباراة

استحوذت السعودية على الكرة بنسبة 54% مقابل 46% لأوزبكستان، في حين سجلت أوزبكستان 5 تسديدات على المرمى مقابل 4 للسعودية، وتمت 3 ركلات ركنية لصالح السعودية، وتم إصدار بطاقة حمراء للاعب السعودي علي لاجامي في الدقيقة 51.

تفاصيل المباراة

انطلاق صافرة بداية المباراة في الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد، وتم بث المباراة على تطبيق stc tv، وتمت المباراة بتواجد الجماهير على الملعب، وتم إحصاء نسبة التمريرات الناجحة للسعودية بنسبة 86% مقابل 83% لأوزبكستان.

ماذا يأتي بعد ذلك

من المتوقع أن يعلن المنتخب السعودي عن المباريات القادمة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مباراة قادمة بعد ذلك، وسوف يتم بث المباريات القادمة على التطبيقات والمنصات المعتمدة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المباريات القادمة في الوقت المناسب.