كارلوس فوربس هو جناح هجومي شاب في منتخب البرتغال، ولد في مدينة سينترا البرتغالية، وينحدر من أصول في دولة غينيا بيساو. وقد ارتدى كارلوس فوربس القميص رقم 7 في مواجهة الدنمارك، والتي كانت أول مباراة لمنتخب البرتغال بعد نهاية مسيرة كريستيانو رونالدو. وقد سجل كارلوس فوربس 55 هدفاً وقدم 42 تمريرة حاسمة في 79 مباراة مع مانشستر سيتي تحت 18 و19 و21 عاماً.

المسيرة الكروية

انتقل كارلوس فوربس إلى أياكس أمستردام الهولندي في صيف 2023، ثم انتقل إلى وولفرهامبتون الإنكليزي على سبيل الإعارة خلال موسم 2024-2025. بعد ذلك، انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي في صيف 2025، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 20 في 66 مباراة. وفي الموسم الجاري 2026/2027، سجل 5 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

المنتخب الوطني

كارلوس فوربس سجل هدف الفوز لصالح البرتغال في مباراة ويلز والبرتغال، حيث ارتدى القميص رقم 7. وقد كان رافائيل لياو هو صاحب الأولوية لحمل إرث رونالدو، لكنه لم يُستدعى بسبب إصابته. كارلوس فوربس يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وقدمه المفضلة هي اليسرى.

ماذا يأتي بعد ذلك

يتابع مشجعو كرة القدم أداء كارلوس فوربس في المباريات القادمة، حيث يأملون في رؤية المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة من هذا الجناح الشاب. ومع استمرار مسيرته الكروية، يبقى كارلوس فوربس أحد اللاعبين الواعدين في منتخب البرتغال.