يبحث الكثيرون عن أحمد الفيشاوي بعد إعلانه عودته إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب يقارب 13 عاما، من خلال مسلسل "عيون" في موسم رمضان، حيث يجمعه بالفنان أحمد مالك، ويأتي المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

حول هويته

قال أحمد الفيشاوي: "إحنا بنفكر إن إحنا عرب، بس إحنا كمصريين مش عرب، إحنا بنتكلم اللغة العربية المصرية بس إحنا أصلًا أفارقة وفراعنة ومش في المنطقة العربية، إحنا في قلب أفريقيا"، وأضاف "أنا مش بتنكر لعربيتي، دي لغتي، أنا بقول أنا بتكلم باللغة العربية العامية، لكن أنا أفريقي فرعوني، أنا بلدي في قلب أفريقيا وبتكلم العربية العامية بس أنا مش عربي"، وقال أيضا "مصر مش في خريطة الوطن العربي، هي في خريطة الوطن الأفريقي، أنا أفريقي بتكلم عربي، لكن لست عربي الهوية، أنا أفريقي الهوية".

حياته الشخصية

كشف أحمد الفيشاوي أنه يفكر في الابتعاد عن التمثيل والاتجاه إلى الإخراج السينمائي، وأضاف أنه خضعت للعلاج النفسي، ويحرص على تلقي العلاج النفسي بصورة مستمرة، ويحرص أيضا على أداء مناسك العمرة، ويحب الوشم لأنه يرتبط بالعادات والتقاليد والتراث القديم.

ما يأتي بعد ذلك

يستعد أحمد الفيشاوي للظهور في برنامج "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى حول البرنامج أو موعد بثه، كما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى حول مشاريعه المستقبلية.