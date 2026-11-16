أقيم حفل توزيع جوائز الباحثين العرب الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان، حيث تم تكريم 7 من العلماء والباحثين العرب من مئات المتقدمين للجائزة من أكثر من 26 دولة، وقد راعى البنك العربي جائزة الحسين لأبحاث السرطان. ويعد هذا الحدث من الأحداث المهمة في مجال البحث العلمي في السرطان على مستوى الوطن العربي.

حفل التكريم

حضر الحفل سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، كما كرم الأمير طلال بن محمد الباحثين، مندوباً عن الملك عبدالله الثاني. وقد تم تكريم الدكتور نزار تنير على جائزة "التميز الخاص في البحث العلمي"، والأستاذ الدكتور عامر زيدان على جائزة إنجاز العمر – المسار الدولي، والأستاذ الدكتور إمام واكد على جائزة إنجاز العمر – المسار الإقليمي.

الفائزون

حازت الدكتورة مريم شلبي على جائزة الباحث الناشئ – المسار الدولي، والأستاذة الدكتورة أمنية عطا الله على جائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي. كما حصل الدكتور زيد عبد الرحمن والدكتور فيليب حسين قبيسي على منحة الباحث الواعد. ومن الجدير بالذكر أن برنامج زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي والعلاج بالخلايا التائية (CAR-T) في مركز الحسين للسرطان حاز على جائزة برنامج التطوير المهني للتميز في رعاية مرضى السرطان.

الرعاية والدعم

قدم البنك العربي رعايته البلاتينية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان، وقد كرّمت سمو الأميرة غيداء طلال البنك العربي ممثلا برئيس مجلس إدارته صبيح المصري. وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش عن تقديرها لدعم البنك العربي. وتعتبر جائزة الحسين لأبحاث السرطان من أهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.