أعلنت السلطات الأردنية والعراقية حجب تطبيق المراسلة "تلغرام" في يوم واحد، ويأتي هذا القرار ضمن مسؤولياتها التنظيمية للحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، ويستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة الأخبار والمحتوى، وعدد مستخدمي التطبيق النشطين شهرياً تجاوز مليار مستخدم.

أسباب الحجب

تطرح ميزات التطبيق تحديات تتعلق بمراقبة المحتوى المخالف والاحتيال والابتزاز والتحريض، ويسمح التطبيق بإنشاء مجموعات تصل إلى 200 ألف عضو وقنوات يمكنها الوصول إلى عدد غير محدود من المشتركين، ويوفّر محادثات سرية مشفّرة من طرف إلى طرف، وقد أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن إدارة "تلغرام" قدمت تعهدات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية المتعلقة بضبط المحتوى وحماية المستخدمين.

الخطوات التالية

منحت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية، والقرار يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى المتداول في العراق واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات والتعاون مع الجهات المختصة، والسلطات الأردنية حجب التطبيق في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الممارسات المخالفة للقانون عبر المنصات الرقمية.

استخدامات التطبيق

يستخدم التطبيق لإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملفات، وأفراد ومؤسسات ووسائل إعلام تستخدمه لنقل الأخبار والمعلومات، وقد أُطلق التطبيق عام 2013 وأسّسه الشقيقان الروسيان بافل ونيكولاي دوروف.