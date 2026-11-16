فاجأ أحد معجبي كاظم الساهر بصعوده إلى المسرح خلال حفله في مدينة العقبة الأردنية، وتمكن الشاب من تخطي الحواجز الأمنية والوصول إلى كاظم الساهر، الذي رفض إبعاد الشاب وسمح له بالوقوف إلى جواره والتقاط الصور التذكارية. هذا الحدث جعل الناس يبحثون عن كاظم الساهر، حيث يريدون معرفة المزيد عن هذا الحفل والشاب الذي صعد إلى المسرح. بالإضافة إلى ذلك، طرح كاظم الساهر ألبومه الجديد «بلا عنوان» الذي ضم 18 أغنية وقصيدة، ومن أبرز أغاني الألبوم «كله كذب»، و«هلو حياتي»، و«متى»، و«إلا أجيبك»، و«أتت وأحباب».

ألبوم بلا عنوان

شارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين العراقيين والعرب، وضم الألبوم أغنيات عديدة منها "عشر دوخات"، و"راحت عليك"، و"جمالك"، وكذلك "وشم"، و"هي قوة"، و"سجلتك غياب"، و"كله كذب"، و"الحلوين". بالإضافة إلى "ولا أشكى لك"، و"للأبد"، و"تدخنين"، و"هلو حياتى". الألبوم يحتوي على كلمات وألحان كاظم الساهر، وكلمات كريم العراقي، ولميعة عباس عمارة، وبشير العبودي.

حفلات كاظم الساهر القادمة

قرر كاظم الساهر إقامة حفل غنائي إضافي في بيروت يوم 28 ديسمبر، وذلك بعد نفاد تذاكر حفله المقرر في 27 ديسمبر في بيروت. سيختتم كاظم الساهر حفلاته بلقاء جمهوره في إسطنبول يوم 30 ديسمبر، على مسرح مركز هاليج للمؤتمرات في إسطنبول. هذا الحفل سيكون فرصة لمعجبي كاظم الساهر للتقاء به والاستمتاع بأغانيته الجديدة.