أصيب 3 أشخاص واندلاع نيران في 4 منشآت صناعية في بلدة أزوف، وذلك بعد أن أسقطت روسيا 1336 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، وتسبب تساقط حطام الطائرات المسيرة في أضرار لحقت ب3 منازل خاصة وخط أنابيب غاز. الهجوم على موسكو هو الأكبر منذ بداية العام، حيث تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بنحو 600 طائرة مسيرة باتجاه موسكو.

الخسائر والأضرار

سقوط حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق بمنشأة صناعية في مدينة إيلسكي، وأصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، في هجوم الطائرة المسيرة. كما تسبب الهجوم في إصابة 6 أشخاص وأضرار في المنشأتين، حيث عطلت أوكرانيا حتى اليوم أكثر من 55% من طاقة تكرير النفط الروسية.

الاستجابة الروسية

استهدفت روسيا بنى تحتية للنقل والإنتاج تستخدمها كييف لأغراض عسكرية، وجراء الضربات الروسية انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي في مناطق زاباروجيا ودنيبروبتروفسك وأوديسا. كما أبلغت أوكرانيا عن إصابة عدة أشخاص بجروح في عدد من المناطق.

التطورات المستقبلية

اجتماعا لحلفاء كييف المنضوين في "تحالف الراغبين" هو قيد التحضير، ويهدف إلى تحديد الموقف الأوروبي في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا. كما ضربت أوكرانيا جسر القرم وتوقف حركة المرور، وحركة المرور على جسر القرم تعطلت بعد الهجوم الأوكراني.