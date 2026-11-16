أدى انسحاب القوات الحكومية من منطقة باب المندب إلى تعزيز سيطرة الجماعة الحوثية على الممر المائي الإستراتيجي، حيث انسحبت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية من مناطق قريبة من منطقة تطل على مضيق باب المندب، مما جعل الحوثيين على بُعد نحو 60 كيلومتراً من مدينة عدن. هذا الانسحاب يأتي بعد تقدم الحوثيين في سواحل لحج ومحاولة فرض حصار عليها، وقد أعلنت القوات المسلحة الجنوبية عن تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب.

الأسباب والنتائج

أعلنت القوات المسلحة الجنوبية أن أولوية تأمين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة وتعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، كما أعلنت عن مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز. يعتبر تحرير باب المندب والساحل الغربي حقاً أصيلاً للقوات المسلحة، حيث يمثل المضيق باب المندب أهمية حيوية لأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.

الخطوات القادمة

تعتبر القوات المسلحة ملتزمة بالدفاع عن أمن الشعب واستقراره والتصدي للتهديدات التي تستهدفه، وتقف صفاً واحداً في أداء مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته والتعامل مع تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية. فيما يخص الخطوات القادمة، فإنه لم يُعلن عن تفاصيل دقيقة، ولكن من المتوقع أن تتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة لتأمين مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به.