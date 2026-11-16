استهدف الحوثيون مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في الرياض، واستخدموا صاروخين بالستيين في هذه العملية، التي حققت أهدافها بنجاح وفقا للحوثيين. هذا الاستهداف جاء ضمن سلسلة من العمليات التي نفذها الحوثيون ضد منشآت في السعودية، بما في ذلك استهداف محطتي ضخ في خط "شرق غرب" النفطي باستخدام طائرتين مسيرتين. وتعرضت هذه العمليات للاعتراض من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي اعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض.

الاستهدافات الأخرى

كما استهدف الحوثيون منشآت شركة أرامكو في بقيق، وتجمعات للقوات السعودية في مديرية المضاربة ورأس العارة، مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى. ونفذ الجيش اليمني العديد من العمليات العسكرية، بما في ذلك 723 غارة وعملية استهداف، شملت 37 غارة بالطيران الحربي و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر و89 عملية استهداف بالراجمات و541 عملية استهداف بمدفعية الميدان.

الاستجابة للعمليات

حذرت القوات المسلحة المستثمرين والشركات من إبقاء استثماراتهم في السعودية، ونصحتهم بنقلها إلى بلدان آمنة، معتبرة أن المملكة غير آمنة للاستثمار حتى وقف ما سمته العدوان والحصار على اليمن. وأكدت القوات أنها ستواصل عملياتها باتجاه العمق السعودي وفق معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

التعليقات الرسمية

وقد صرح يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، عن نجاح العمليات، في حين أكد العقيد الركن ماجد النزيلي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، على استمرار العمليات العسكرية. ولم يعلن عن موعد لوقف هذه العمليات، ولكن القوات المسلحة أكدت على استمرارها حتى تحقيق أهدافها.