سقط صاروخ "فولكان" بعد وقت قصير من إطلاقه في ولاية فلوريدا، وكان يحمل 40 قمرا اصطناعيا مخصصة لشبكة إنترنت تابعة لشركة أمازون، ويعتبر هذا الإطلاق الأول في تسعة أشهر بعد توقف الإطلاقات، وقد تعرض الصاروخ لخلل بعد 10 دقائق من بدء رحلته، وينتظر الكثير من الناس لمعرفة الأسباب وراء هذا الفشل.

أسباب الفشل

تعرض الصاروخ لخلل بعد 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41، وشركة "يونايتد لونش ألايانس" ذكرت أن الصاروخ تعرض لخلل بعد 10 دقائق من بدء رحلته، وشركة "بلو أوريجن" تتعاون مع "يونايتد لونش ألايانس" في التحقيق في إخفاق الصاروخ.

الخطوة التالية

شركة أمازون تعاقدت على 38 عملية إطلاق صواريخ مع "يونايتد لونش ألايانس"، وشركة "أمازون ليو" ستتألف من 3232 قمرا اصطناعيا، وشركة أمازون أطلقت نحو 400 قمر اصطناعي منذ أبريل 2025، وشركة "أمازون ليو" كتبت على منصة "إكس": "تنطوي أي عملية إطلاق على أخطار"، وينتظر الكثير من الناس لمعرفة ما سيحدث بعد هذا الفشل.

الخلفية

صاروخ "فولكان" سيتولى إطلاق قرابة نصف أقمار الجيل الأول من شركة "أمازون ليو"، وشركة "أمازون" أعلنت خططا لاستخدام الأقمار الاصطناعية لإطلاق خدمتها للإنترنت التجاري "أمازون ليو" عام 2026، وشركة "يونايتد لونش ألايانس" تأسست في 2006 نتيجة اندماج برنامج صواريخ "دلتا" وبرنامج صواريخ أطلس.