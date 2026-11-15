سجل محمد صلاح هدفين ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر، حيث سجل 70 هدفا مع منتخب مصر، و68 هدفا معتمدا من فيفا، متجاوزا حسام حسن الذي سجل 69 هدفا مع منتخب مصر. هذا الإنجاز أثار اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

التفاصيل

محمد صلاح سجل 70 هدفا مع منتخب مصر، و68 هدفا معتمدا من فيفا، ويمتلك رقمين: 70 هدفا محليا و68 هدفا دوليا معتمدا من فيفا. كما سجل هدفين في مباراة سوازيلاند الودية، ولكن فيفا استبعد هدفي مباراة سوازيلاند الودية من السجل الدولي الرسمي.

ما يأتي بعد ذلك

سيتم تجديد اللقاء بين منتخبي مصر ومالاوي في الجولة الرابعة، وسيتم رصد أداء محمد صلاح في المباريات القادمة. كما سيتم متابعة نتائج منتخب مصر في البطولات القادمة.

نتائج المباريات الأخيرة

احتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الثانية بسبع نقاط، بينما احتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط. كما سجل ناصر ماهر هدفا في الدقيقة السادسة، وعمر مرموش هدفا في الدقيقة العاشرة، ومحمد هاني هدفا في الدقيقة 39، ومحمد صلاح هدفا في الدقيقة 84، ومحمد صلاح هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.