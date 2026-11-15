يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام مباراة بين ألمانيا وهولندا في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، كما تقام مباراة تركيا وفرنسا في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. يرغب يورغن كلوب في ضم وائل موحيا إلى المنتخب الألماني، ولكن وائل موحيا لم يكن ضمن قائمة مواجهة صربيا. لوائح الفيفا تسمح للاعبين بتغيير منتخباتهم حتى بعد خوض مباريات رسمية، ولكن شروط تغيير المنتخب تتضمن الحد الأقصى للمشاركات والسن.

مواجهات حاسمة

مباراة تركيا وفرنسا ستقام على ملعب "ماتموت أتلانتيك" في بوردو، وسيدير المباراة الحكم الإنجليزي كريس كافاناغ، الذي حكم في العديد من المواجهات المهمة. منتخب تركيا يسعى للتمسك بأمل البقاء في المستوى الأول، بينما يسعى منتخب فرنسا لحجز إحدى بطاقتي التأهل لربع النهائي.

التأهيل لربع النهائي

المنتخبات الوطنية تسعى للحصول على بطاقات التأهل لربع النهائي، حيث ستقام المباريات في نوفمبر. لا يمكن للاعب المشاركة في نهائيات كأس العالم أو بطولة قارية كبرى إذا تغير منتخبه، ويجب على اللاعب أن يكون حاملاً لجنسية البلد الجديد قبل خوض أول مباراة رسمية. فترة الانتظار لتحويل المنتخب هي 3 سنوات كاملة.

الجدول الزمني للمباريات

لم يتم الإعلان عن جدول زمني كامل للمباريات، ولكن مباراة تركيا وفرنسا ستقام في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومباراة ألمانيا وهولندا ستقام في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في المستقبل.