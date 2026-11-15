أدى البحث عن شيخوخة إلى إجراء دراسة شملت 2928 شخصا من الناطقين الأصليين باللغة الإسبانية، حيث طور الباحثون أداة أطلقوا عليها اسم "ساعة الكلام" لتحليل الخصائص الصوتية واللغوية للكلام، وتمكنت الأداة من تحليل أكثر من 700 خاصية مختلفة، ووجد الباحثون أن المشاركين الأصحاء سجلوا عموما أصغر فجوات بين العمر الكلامي والعمر الزمني.

نتائج الدراسة

كان الأشخاص المصابون بالضعف الإدراكي البسيط أو مرض ألزهايمر أو الخرف الجبهي الصدغي يميلون إلى تسجيل فجوات أكبر، وارتبطت الفجوات الأكبر في العمر الكلامي بأداء أضعف في عدد من الاختبارات التي تقيس القدرات المعرفية، وعثر الباحثون على ارتباط بين زيادة فجوة العمر الكلامي وتسارع شيخوخة الدماغ.

أهمية النتائج

تشير النتائج إلى أن التغيرات التي تطرأ على الكلام قد تعكس بعض العمليات البيولوجية المرتبطة بالتدهور المعرفي، ووجد الباحثون أن طبقة الصوت والمحتوى العاطفي للكلام كانا من أهم الخصائص التي تساعد على تحديد الأشخاص الذين يبدو كلامهم أكبر من أعمارهم الفعلية، وكانت الخصائص المرتبطة بتوقيت الكلام وعدد الكلمات المنطوقة أكثر فائدة في تحديد الأشخاص الذين يبدو كلامهم أصغر من أعمارهم الحقيقية.

التطبيقات المستقبلية

لا يمكن الجزم حاليا بأن فجوة العمر الكلامي تستطيع التنبؤ بالتغيرات الصحية المستقبلية، لكن تشير النتائج إلى أن تحليل الكلام قد يوفر يوما ما وسيلة بسيطة وغير جراحية لرصد علامات شيخوخة البيولوجية المتسارعة، وقد يساعد على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر التدهور المعرفي.