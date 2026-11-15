أعاد الفنان راشد الماجد وهج الطرب إلى مسارح موسم الرياض، حيث أقام حفلاً غنائياً في مسرح موسم الرياض استمر حتى الثالثة صباحاً، وحضر الحفل جمهور كبير وتفاعل مع أعمال راشد الماجد القديمة والجديدة. كشف راشد الماجد عن استعداداته لطرح ألبوم جديد، وقال: «أولاً وحشتوني كثير». كما شكر راشد الماجد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

تفاصيل الحفل

افتتح راشد الماجد الحفل بأغنية «عاشقينك»، وشارك الجمهور في ترديد كلمات أغنيات مثل «المسافر» و«ولهان». يصاحب راشد الماجد في الحفل أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، الذي قال: «أنا أتشرف بالتوأمة مع راشد الماجد». كما وجه راشد الماجد تحية إلى الحضور السعودي في الأمسية.

ما يأتي بعد ذلك

أعلن عن إقامة حفل إضافي لراشد الماجد في الرياض، حيث نفدت تذاكر حفل راشد الماجد الأول في الرياض. كما كشف راشد الماجد عن تحضير ألبوم غنائي جديد مع شركة «روتانا». قال راشد الماجد: «دمنا أخضر»، وأكد اعتزازه بالأغنية الوطنية. استشهد راشد الماجد بكلمات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

الاستعدادات للمستقبل

أقام راشد الماجد حفله الثاني في مسرح محمد عبده أرينا في الرياض، وقال: «أنا من شوقي لكم قعدت أرقّم لكم الكراسي». لم يعلن عن تفاصيل أخرى حول الحفلات القادمة، ولكن من المتوقع أن يُعلن عن المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة.