تُقام مباراة سلوفينيا وسويسرا على ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا، ولم يُؤكد موعد انطلاق المباراة الرسمي بعد، وتُطرح التذاكر الرسمية عبر منصة Eventim Slovenia، وتبدأ أسعار التذاكر الرسمية من 26 يورو للمقاعد العادية، فيما تبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع من نحو 63 يورو، وتنطلق المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت المغرب، والساعة 21:45 بتوقيت مصر، والساعة 22:45 بتوقيت السعودية، والساعة 23:45 بتوقيت الإمارات.

تفاصيل المباراة

حققت سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين، وتلقت خسارتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت سلوفينيا ستة أهداف واستقبلت ستة في مبارياتها الخمس الأخيرة، فيما فاز منتخب سويسرا بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وخسر منتخب سويسرا مباراة واحدة بنتيجة 3-1 أمام الأرجنتين، وسجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة في مبارياتها الخمس الأخيرة.

الترتيب والتشكيلة

ينتهي المنتخب السويسري المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بـ12 نقطة، ويأتي المنتخب السلوفيني في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المنتخب السويسري، وتشكيلة سلوفينيا: أوبلاك، بريكالو، بيول، دركوسيتش، كوزميتش، زيلكوفيتش، سيرين، زابوكوفنيك، فيربيتش، ماتكو، فيبوتنيك، وتشكيلة سويسرا: كوبيل، بريتشجي، إلفيدي، أكانجي، أثيكامي، فريلير، جاشاري، سو، ريدر، ندوي، إيمبولو.

بث المباراة

تُبث مباراة سلوفينيا وسويسرا على قناة "بي إن سبورت" 6، ويُحكم المباراة الحكم غاسبر فيرغوت من بلجيكا، ويُعلق المباراة المعلق سمير اليعقوبي، وينطلق المباراة يوم الجمعة.