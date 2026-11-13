الناس يبحثون عن خدمات مايكروسوفت بسبب عطل في خدمات مايكروسوفت، والذي لا علاقة له بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي. هذا العطل قد يؤثر على نحو 51 مليون مستخدم، وقد تكلف مايكروسوفت نحو 800 مليون دولار يوميا إذا اضطرت إلى رد مبالغ للعملاء. الخدمات المتأثرة تشمل Outlook، Microsoft Teams، SharePoint Online، Microsoft Copilot 365، Microsoft Planner، Microsoft Exchange Online، Microsoft Defender.

التداعيات

التداعيات امتدت إلى خارج منظومة مايكروسوفت، حيث أعلنت OpenAI وAnthropic عن مشكلات في الأدوات التي تربط خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما بـ Microsoft 365. هذا يظهر أن الاستعداد لانقطاعات الخدمات الرقمية أمر مهم، ويمكن أن يشمل ذلك حفظ المعلومات الأساسية بشكل غير متصل بالإنترنت.

الخطوات التالية

من المهم إعداد خطط بديلة لدى المؤسسات التي تعتمد على مزود واحد مثل مايكروسوفت أو غوغل، واختبار هذه الخطط عمليا. بناء القدرة على الصمود يجب أن يكون جزءا أساسيا من التخطيط للمستقبل. لم يتم الإعلان عن السبب الدقيق للعطل أو موعد إصلاحه، ولكن السبب المحتمل هو خلل تقني داخلي.

الاستعداد للمستقبل

يمكن أن يشمل الاستعداد للمستقبل حفظ المعلومات الأساسية بشكل غير متصل بالإنترنت، وإعداد خطط بديلة، واختبار هذه الخطط عمليا. هذا سيساعد على تقليل الأثر السلبي لانقطاعات الخدمات الرقمية في المستقبل.