أطلق الدفاع المدني السعودي، يوم الأربعاء، ثلاث إنذارات مبكرة شملت محافظات الطائف وينبع وخميس مشيط، للتحذير من خطر لم يكشف عن طبيعته في حينه. وقد دعت المنصة الوطنية للإنذار المبكر السكان إلى اتباع تعليمات السلامة أثناء تلك الإنذارات، قبل أن يعلن الدفاع المدني لاحقاً زوال الخطر تماماً عن المحافظات الثلاث. وتأتي هذه التطورات الأمنية بالتزامن مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ كروز وطائرتين مسيرتين، حيث استهدفت الهجمات المزعومة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، رغم نفي جماعة الحوثي استهداف أجواء مكة المكرمة.

تفاصيل الإنذار وزوال الخطر

لم يوضح الدفاع المدني طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذارات أو الأسباب الكامنة وراءه بشكل تفصيلي في البيان الأولي. ومع ذلك، طلب الدفاع المدني من السكان مواصلة اتباع تعليمات السلامة وتجنب التجمهر والتصوير "نهائياً" حتى بعد الإعلان الرسمي عن زوال الخطر. وفي سياق متصل بالحوادث المحتملة، تحدثت جماعة الحوثي عن استهداف "محطة الضخ رقم 11" في منطقة ينبع بطائرة مسيرة، كما ادعت استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بثلاثة صواريخ. وتندرج هذه الأحداث ضمن تصعيد حوثي متواصل ضد المملكة العربية السعودية يشمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتجدر الإشارة إلى الخلفية السياسية لهذه التوترات، إذ تقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر/أيلول 2014.

متابعة مشاريع البنية التحتية في الطائف

على الصعيد المحلي والتنموي، استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مشاريع تطوير البنية التحتية في محافظة الطائف. وعقد هذا الاستقبال في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بحضور محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز. ورافق المحافظ أمين المحافظة المهندس عبدالله الزايدي ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ناقش الاجتماع الارتقاء بالخدمات في الطائف واختصاصات الهيئة العليا للأمن الصناعي ودورها في حماية القطاعات الحيوية. واستمع نائب الأمير لإيجاز عن أبرز أعمال الجهات بالمحافظة والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية لتطويرها. وأكد الأمير سعود بن مشعل أهمية متابعة المشاريع التنموية والوقوف على مراحل تنفيذها، مشدداً على ضرورة تذليل التحديات لضمان إنجاز المشاريع وفق جداولها الزمنية ومستهدفاتها. وتهدف هذه المتابعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في الطائف.

كما اطلع نائب الأمير على اختصاصات الهيئة العليا للأمن الصناعي وإشرافها على قطاعات البترول والغاز والكهرباء والمياه والتعدين والموانئ. وتشمل إشراف الهيئة أيضاً الخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والعسكرية. ويتضمن دور الهيئة تعزيز الأمن والسلامة والحماية من الحريق والمواد الكيميائية، بينما تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية المنشآت الحيوية وصون المقدرات الوطنية. وتدعم جهود الهيئة موثوقية البنية التحتية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.