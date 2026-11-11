اشترى المهندس البريطاني ديف بيلينغز، البالغ من العمر 45 عاماً، هيكل طائرة بوينغ 737-500 عبر منصة فيسبوك ماركت بليس مقابل أربعة آلاف جنيه إسترليني (نحو 5.3 آلاف دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2025. وتهدف هذه الخطوة غير التقليدية إلى تحويل الهيكل المعدني الثقيل إلى جزء من شبكة غرف وأنفاق سرية تقع تحت حديقة منزله في بلدة هيلتون بمقاطعة ديربيشاير، حيث يعمل حالياً على إنشاء ملاذ شخصي ومركز ترفيه عائلي.

تفاصيل عملية الإنزال والتجهيزات التقنية

تزن الطائرة حوالي ثلاثة أطنان وفقاً لأحد المصادر، وقد تم نقل الهيكل إلى موقع المشروع باستخدام رافعة ضخمة بعد حفر حفرة عميقة وتجهيز أساسات مناسبة لاستقبال الوزن الكبير. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، ساعد خمسة متطوعين في إنزال المقصورة داخل الحفرة التي يبلغ عمقها 14 قدماً (4.3 أمتار). وثّق بيلينغز مراحل هذا العمل الشاق عبر مقاطع فيديو نشرها على قناته الخاصة في يوتيوب والتي تحمل اسم "تورنادو ديف"، مما جذب اهتماماً واسعاً حول كيفية التعامل مع بقايا الطائرات التجارية.

يشمل التصميم الهندسي للمشروع ربط هيكل الطائرة بالغرف الموجودة مسبقاً تحت الأرض، مع تجهيزه بأنظمة الكهرباء والمياه والتهوية والصرف الصحي لضمان صلاحيتها للسكن أو الاستخدام الترفيهي. كما ينوي المالك الاحتفاظ بعناصر أصلية مثل المطبخ والمرحاض وإعادة تأهيلهما للاستخدام العملي. ومن أبرز الميزات المستقبلية للموقع هو وجود مدخل سري يتم الوصول إليه عبر مصعد مخفي داخل كابينة هاتف بريطانية حمراء تقليدية، ما يضفي طابعاً درامياً وسينمائياً على الدخول والخروج من الملاذ.

التمويل والأهداف الاستراتيجية للمشروع

لم يكن هذا الاستثمار منفصلاً عن مشاريع سابقة؛ فقد أنفق بيلينغز نحو 50 ألف إسترليني (أكثر من 66 ألف دولار) على منشآته السابقة تحت الأرض، مما يشير إلى خبرة تراكمية في بناء الأنفاق والغرف المحصنة. يأمل المهندس إتمام جميع أعمال البناء والتشطيب بحلول فبراير/شباط 2027، وهو موعد يتزامن مع الذكرى العاشرة لزواجه، ليصبح الموقع جاهزاً للاحتفال والاستخدام الكامل.

وصف بيلينغز المشروع بأنه مساحة للمتعة وإقامة الحفلات، لكنه قد يعمل أيضاً كملجأ آمن عند الحاجة القصوى. ولهذا الغرض الدفاعي، يشترط وضع مؤن غذائية ولوازم أساسية تكفي الأسرة لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر للبقاء تحت الأرض دون انقطاع. ومع ذلك، لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقات السلطات المحلية وتكاليف إضافية لم تُحدد قيمتها النهائية بدقة حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بتغطية الجزء العلوي بالخرسانة والتربة واستخدام ألواح الطاقة الشمسية وبئر مياه للعقار.