احتفلت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخراً بعقد قرانها على مدير التصوير والممثل إبراهيم نجاري، وهو الخبر الذي دفع المتابعين للبحث عن تفاصيل هذا الحدث الفني والشخصي. أقيم الحفل في العاصمة المصرية القاهرة، واقتصر حضوره بشكل كبير على دائرة الأهل والأصدقاء المقربين فقط، بعيداً عن الضجة الإعلامية المعتادة لمثل هذه المناسبات. وقد شاركت جيهان لحظات الفرح عبر صور نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أكد خبر الارتباط رسمياً لجمهورها ومحبيها.

رسالة حب وصداقة من العروس

لم تكتفِ جيهان الشماشرجي بالصور الاحتفالية، بل وجهت رسالة مؤثرة ومباشرة إلى زوجها الجديد، كشفت فيها عن فلسفتها للعلاقة الزوجية. أكدت جيهان أن العلاقة الحقيقية لا تقتصر على الرومانسية فحسب، بل تدور حول الراحة والأمان والصداقة. كما شددت على أهمية "الاختيار اليومي" لاستكمال الحياة معاً، وهي عبارة تعكس نضجاً عاطفياً ورغبة في بناء أساس متين قائم على التفاهم المستمر وليس مجرد الانجذاب الأولي. وتبلغ جيهان من العمر ما يجعلها تكبر زوجها بحوالي سبع سنوات، إذ يبلغ عمر إبراهيم نجاري 33 عاماً حالياً.

مسيرة فنية مشتركة وخلفيات متنوعة

يُعد إبراهيم نجاري شخصية متعددة المواهب في الوسط الفني المصري؛ فقد بدأ مشواره كممثل قبل أن يتجه لاحقاً للعمل في مجال التصوير السينمائي. كتمثيل، ظهر إبراهيم في فيلم "حين ميسرة" عام 2007 خلال مرحلة المراهقة، ثم شارك في أفلام بارزة مثل "كف القمر" و"الشوق" عام 2011، وفيلم "ورد مسموم" عام 2018. وعلى صعيد المسلسلات، قدم أدواراً في أعمال منها "دوران شبرا" (2011)، "خرم إبرة" (2012)، "الوالدة باشا" (2013)، و"شمس" (2014). أما كمدير تصوير، فتولى مسؤولية الكاميرا في أعمال أبرزها مسلسل "سلاح بلا جريمة" (2019) والفيلم الأخير "كعب عالي" (2024). كان الفيلم القصير "قفلة"، المعروض عام 2025، نقطة التقاء فنية حقيقية بين الطرفين؛ حيث تولّى إبراهيم مهمة التصوير بينما شاركت جيهان البطولة أمام النجم صدقي صخر. ومن الجدير بالذكر أن لإبراهيم نجاري حياة سابقة، إذ سبق له الزواج من مصممة الأزياء ريم العدل، ابنة المنتج محمد العدل، وعقد قرانهما في أكتوبر 2014 بحضور شخصيات عامة وفنية منهم جمال العدل وسامي العدل وبسمة. وقد رُزق إبراهيم من زواجه السابق بابنته جميلة. على الجانب الآخر، تمتلك جيهان الشماشرجي خلفية أكاديمية وفنية غنية؛ فهي خريجة قسم الأدب الإنجليزي، وتتخصص أيضاً في تصميم المجوهرات حيث أطلقت علامتها التجارية الخاصة وأقامت ورشاً لصناعة الحلى لسيدات جزيرة هيسا النوبية بأسوان. كما درست الرقص المعاصر وقدمت عروضاً له على مسرح الجامعة الأمريكية. درامياً، بدأت مسيرتها في مسلسل "لعبة النسيان" ثم قدمت شخصية نانسي في الجزء الخامس من "حكايات بنات". وتستعد جيهان حالياً للمشاركة في بطولة مسلسل "الفلكي" بجانب النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027. كما حضرت فعاليات أسبوع الموضة في باريس في أكتوبر الماضي مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأوف وايت بتفاصيل مطرزة.